Studenten bouwen supersnelle motor op batterijen: van 0 tot 100 in 3 seconden

Een soort Tesla op 2 wielen, dat moet de Electric Superbike Twente worden als het aan teamcaptain Tim Veldhuis ligt. ,,Wij willen laten zien dat duurzaamheid ook heel vet kan zijn", zegt de Enschedeër. "Dat het geen geitenwollensokkendingetje is, maar juist heel gaaf."

0 tot 100 in 3 seconden

De Superbike van de Twentse studenten moet een topsnelheid van 250 kilometer per uur kunnen bereiken. Het scheurmonster trekt op van 0 tot 100 binnen 3 seconden. ,,En volgens onze berekeningen moeten we binnen 6,7 seconden van 0 tot 200 kunnen halen", aldus Veldhuis. ,,Ons doel voor nu is om de snelheid van een benzinemotor te benaderen met een elektrische variant, die beter voor het milieu is. In de toekomst hopen we benzinemotoren zelfs voorbij te streven."

Volledig scherm De nieuwe Superbike moet er ongeveer zo uit te komen zien © Electric Superbike Twente In september 2017 ging Electric Superbike Team Twente achter gesloten deuren van start. Het team staat los van de Solarwagen van de UT en wordt gefinancierd door de universiteit en sponsoren. Maandenlang werkte de club van 15 studenten aan de ontwikkeling van een e-motor, die volledig elektrisch rijdt. Veel onderdelen voor de machine werden door de studenten zelf ontworpen. De meeste studenten namen speciaal een snipperjaar.

Productiefase

Over twee weken kan het echte sleutelen beginnen: dan rollen vrijwel alle onderdelen van de band en kan de motor in elkaar gezet worden. Tot nu toe is het vooral een project van de tekentafel. Maar dat kan snel gaan, bezweert Veldhuis. "We hebben nu nog niks, maar verwachten eind mei onze motor te kunnen presenteren. In de zomer willen we ook meedoen met de Moto-E competitie, een soort Moto GP-klasse voor elektrische modellen. Of dat gaat lukken? Als we geen leveringsproblemen hebben zoals Tesla moet dat kunnen haha."

Grote concurrent voor de Tukkers een oude bekende te worden: de Universiteit van Delft. Die is al langer bezig met de ontwikkeling van een e-motor en doet ook mee aan de competitie. ,,Dat wordt leuke concurrentie", belooft Veldhuis. ,,Ik ga er niet te veel over zeggen, maar ik denk dat we ze gaan verslaan."