Strijd tegen ontwijken belasting krijgt vaart: Biden steunt invoeren ‘techbelasting’

Mkb’ers onderschat­ten risico’s cybercrime: ‘Zeven op de tien hacks had voorkomen kunnen worden’

22 april Niet praten, maar ‘patchen’. Dat is de boodschap van het Rotterdamse Oranje IT, dat lokale mkb’ers helpt hun servers en systemen virus- en hackvrij te houden. Want wie zulke beveiligingssoftware te lang laat liggen, geeft hackers onnodige kans om binnen te dringen. ,,Bijna zeven op de tien datalekken bij Nederlandse bedrijven zijn het directe gevolg van het niet of te laat toepassen van zo’n digitaal verbandje.’’