Stormloop op tickets dancefestival Servië: 'Ruim duizend Nederlanders verwacht’

Er is sprake van een heuse stormloop op tickets van het vierdaagse Exit Festival in Servië, een van de weinige grote Europese festivals die deze zomer ondanks de coronacrisis doorgaat. De Amsterdamse ticketverkoper Ostfest houdt er rekening mee dat ruim duizend Nederlandse festivalgangers in augustus naar het land vertrekken.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft festivalgangers afraden om plannen te maken voor een reis naar Servië. Viroloog Bert Niesters liet eerder aan deze site weten het onbegrijpelijk te vinden dat de jubileumeditie van het festival doorgaat deze zomer ‘met alle gevolgen van dien’.

Veel partijen

Ondanks de diverse waarschuwingen in de media laten vele honderden Nederlanders zich niet tegenhouden. Sterker nog, door de media-aandacht is de vraag naar tickets juist explosief gestegen. ,,We verkopen momenteel tientallen tickets per dag, zonder dat we zelf aan promotie doen. Als dat in dit tempo doorgaat, verwachten we straks ruim duizend Nederlanders op het festival”, vertelt een woordvoerder van Ostfest.

En dat is nog maar een ruwe schatting; Ostfest constateert dat de markt volop in beweging is. ,,We zien dat opeens veel partijen, ook vanuit Nederland, zich vol op de ticketverkoop storten. Daar zijn wij niet blij mee, omdat wij de officiële verkoper en bemiddelaar zijn van de Nederlandse verkoop. Dat is zo met het festival afgesproken. Nu allerlei partijen zich in de verkoop mengen, is het straks heel moeilijk in te schatten hoeveel Nederlanders er op het festival rondlopen.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vandaag weinig toe te voegen aan de reactie die vorige week werd gegeven. Het advies blijft staan: ga voorlopig niet naar Servië. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat het advies binnenkort versoepeld wordt.

Baken van licht

De evenementenmakers achter Exit Festival krijgen de volledige steun van de Servische regering om het festival door te laten gaan, al zijn ze zich er wel van bewust dat deze beslissing een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. ,,Met alles wat er zich nu afspeelt in de wereld, lijkt de sociale boodschap van Exit even belangrijk als twintig jaar geleden”, laat ceo Dušan Kovacevic in een verklaring weten. ,,Toen streden we voor een ‘exit’ van het onderdrukkende regime en vochten we voor vrede en vrijheid in Servië en de Balkan.”

Nu, twintig edities verder, wil Exit de wereld ‘een boodschap van hoop sturen dat inmiddels het ergste achter de rug is’. ,,Maar we willen ook benadrukken dat er nog zoveel werk is te verrichten als het gaat om raciale ongelijkheid of de vernietiging van onze planeet. Veel prominenten uit de muziekindustrie noemen deze festivaleditie dan ook een ‘baken van licht’ voor het herstel van de evenementenindustrie.”