Stijgende rente bederft stemming op de beurzen

Het feest op de aandelenbeurzen is abrupt afgelopen. De stijgende rente en vrees voor economische teruggang maken beleggers kopschuw. De aandelenbeurzen in New York zijn vandaag opnieuw in het rood gesloten.

Lopen de beurzen weer een halfjaar vooruit op de reële economie, zoals een oude beurswijsheid luidt? Dat zou een zorgwekkend teken zijn, want de koersen zijn stevig aan het dalen. Wereldwijd staan de koersen inmiddels zo’n 10 procent onder de hoogste koers dit jaar.



De snel gestegen rente in de VS is een belangrijke oorzaak voor de daling. De tienjaarsrente daar staat inmiddels op 3,2 procent. ,,Die hogere rente is een blijvertje’’, zegt Han de Jong, hoofdeconoom bij ABN Amro.



De Amerikaanse economie draait op volle toeren, de werkloosheid staat op historisch lage niveaus en het consumentenvertrouwen op historisch hoge. ,,De hoge groei zorgt voor vraag naar arbeidskrachten. De arbeidsmarkt is al krap, dus meer vraag zal tot hogere lonen leiden. Dat op zijn beurt zorgt weer voor hogere inflatie’’, aldus De Jong.

Quote Die hogere rente is een blijvertje Han de Jong, hoofdeconoom ABN Amro

Trump

Inflatie leidt op zijn beurt weer tot renteverhogingen. Dat is al een paar keer gebeurd en de Fed, de Amerikaanse centrale bank, heeft al aangekondigd dat er nog meer zullen volgen. Reden voor president Donald Trump zich op Twitter af te vragen of de Fed ‘gek geworden’ is.



Trump gruwt van het rentewapen. Door de verhogingen worden de torenhoge schulden die de VS heeft – ruim 21,6 biljoen dollar – alleen maar duurder.



Bovendien drijven ze de koers van de dollar op en temperen ze al te drieste economische groei. ,,Ik moet wel in staat zijn om onze schulden af te betalen’’, zei Trump eerder deze week.



Trump valt daarmee Fed-voorzitter Jerome Powell af, die hij zelf in februari naar voren schoof. De Fed en Trump hebben overigens nog een groot geschilpunt: de centrale banken willen ook strengere kapitaaleisen aan banken stellen, en dat is wel het laatste waar Amerika’s eerste man op zit te wachten.

Volledig scherm President Donald Trump. © EPA

China