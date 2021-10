Steun voor groenere landbouw, maar ook zorgen om boeren, voedseltekorten en hogere prijzen

Anja Hazekamp, Europarlementariër van de Partij voor de Dieren en degene die als rapporteur over de zogeheten ‘Van boer tot bord-strategie’ het Parlement op één lijn moest krijgen, is opgetogen. ,,Deze fundamentele verschuiving in de manier waarop we voedsel produceren en consumeren, is nodig om weer binnen de draagkracht van moeder aarde te komen.”

Jaartje geen brood

Halvering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in 2030 vindt hij een mooi streven, ,,maar wat bij een natte zomer vol schimmels en plantenziektes? Dan maar een jaartje geen brood?” Ook Schreijer is kritisch: ,,Nederlandse boeren zijn per kilogram product de duurzaamste voedselproducenten van Europa, EU-boeren op hun beurt weer de duurzaamste ter wereld. Verdere verschuiving van vee en voedselproductie vanuit Nederland en Europa naar het buitenland leidt dus tot méér wereldwijde klimaatemissies en verdere aantasting van de mondiale biodiversiteit.” In het finale debat voorafgaand aan de stemming gisteren – 452 voor, 170 tegen, 76 onthoudingen – was er zeer felle kritiek op Klimaatcommissaris Timmermans. Een flink deel van het Parlement verwijt hem dat hij geen echte effectstudie heeft laten maken en bovendien een deelstudie die waarschuwt voor productiedaling, meer import en duurdere voeding acht maanden onder de pet heeft gehouden. Voor- en tegenstemmers staan niet alleen daardoor, maar ook inhoudelijk diametraal tegenover elkaar.

Vloek voor mens, dier en klimaat

Over de plannen, die ook voorzien in een verplichte en in heel Europa gelijke etikettering met maximumniveaus voor suiker, vet en zout, is sowieso het laatste woord nog niet gezegd. Ze moeten nu in wetgeving worden gegoten, die opnieuw langs Parlement en lidstaten moet. Een nieuwe testcase, aldus GroenLinks, zijn de stemmingen volgende maand over de verdeling van de landbouwsubsidies. Bas Eickhout: ,,Vandaag stemmen we voor een duurzaam voedselsysteem, maar dat blijven mooie woorden zolang het geld nog de verkeerde kant op stroomt. De stemming in november is een test: wil het Parlement écht duurzame landbouw of blijven we doorgaan op de oude voet?”