Staking streekvervoer opgeschort na akkoord FNV en werkgevers

Het onderhandelingsresultaat tussen FNV en de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) wordt nu zo snel mogelijk voorgelegd aan de vakbondsleden. In de tussentijd zijn de voor morgen en komende week geplande stakingen daarop opgeschort. Chauffeurs bij Arriva, Connexxion, Qbuzz, Keolis en EBS staakten sinds afgelopen woensdag. Bedoeling was dat ze deze week buiten de spits hun bussen stil zouden zetten.



De nieuwe cao kent een looptijd van 2,5 jaar en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari dit jaar. Chauffeurs krijgen gemiddeld 3 procent meer loon per jaar, in totaal gaat het om 7,5 procent. Ook voorziet het akkoord in een eenmalige uitkering van 650 euro.



Maar chauffeurs krijgen niet alleen meer geld. De deal voorziet ook in extra pauzes en vermindering van de werkdruk. Minimaal 82,5 procent van alle diensten heeft een pauze in iedere 2,5 uur rijden. De rest heeft tenminste één werkonderbreking in drie uur werken.



Voorzitter Fred Kagie van de VWOV spreekt van een deal. De werkgeversvereniging is ,,bijzonder verheugd'' met het resultaat. ,,Vanaf dit punt gaan we verder werken aan het herstellen van de verhoudingen.''