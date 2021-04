Staatsschuld eurolanden flink gegroeid in coronajaar

Een jaar eerder was de gemiddelde staatsschuld nog iets minder dan 84 procent van het bbp. Daarbij speelt niet alleen mee dat de staatsschuld groeide, maar ook dat de omvang van de economie afnam in het coronajaar. Voor de hele Europese Unie steeg de gemiddelde staatsschuld naar 90,7 procent.



Vorig jaar bedroeg de totale waarde van de economie van de eurozone 11,3 biljoen euro, dat is lager dan in de twee jaar ervoor. De totale overheidsschulden kwamen tot 11,1 biljoen euro. De staatsschuld van Griekenland is relatief het hoogst en ruim twee keer zo groot als het bbp. Ook Italië heeft een forse staatsschuld van 1,5 keer de omvang van de economie. Estland heeft de kleinste staatsschuld. Die bedraagt slechts 18,2 procent van het bbp.