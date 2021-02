Staat moet beleggers SNS Reaal ruim 800 miljoen betalen

'3,7 miljard euro kostende nationali­sa­tie SNS Reaal was weggegooid geld'

30 april Het vorige Kabinet Rutte had bank en verzekeraar SNS Reaal in 2013 helemaal niet hoeven te nationaliseren voor bijna 4 miljard euro. Een reddingsscenario met Britse durfinvesteerder CVC was beter én goedkoper geweest, blijkt uit een nieuw rapport.