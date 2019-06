Sparen over de grens: doen of niet?

Je spaargeld een jaar vastzetten bij de Letse BlueOrange Bank tegen een rente van 1,22 procent, of tien jaar bij het Estlandse Bigbank tegen een rente van 1,75 procent? Het klinkt aantrekkelijk nu de Nederlandse rente op spaarrekeningen en termijndeposito’s bijna tot nul is gedaald. Via online-bemiddelaars als Raisin en Savedo kun je kosteloos en eenvoudig een buitenlandse deposito-rekening openen. Maar is dat ook slim? Vijf aandachtspunten voor wie met zijn spaarcenten de grens over wil.