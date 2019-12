Spaarders krijgen mogelijk nog 2,6 miljard vanwege te hoge spaartaks

Het gerechtshof in Den Haag oordeelde wel dat spaarders te weinig kregen voor hun geld. Wie in 2015 veilig zijn vermogen weg wilde zetten, kon daar maar 1,03 procent rendement over krijgen. Dat is minder dan de belasting op vermogen van 1,2 procent, de spaartaks. In 2016 was het rendement nog minder. De Telegraaf meldde als eerste over de nog niet gepubliceerde uitspraak.



Fiscalist Cor Overduin van Grant Thornton, die de zaak namens een gedupeerde spaarder voerde, meent dat de uitspraak de weg vrij maakt voor compensatie. Volgens zijn ‘voorzichtige’ berekening gaat het in 2015 om 600 miljoen euro aan te veel geheven belasting. Een jaar later gaat het volgens hem om 2 miljard euro. Mogelijk vallen bedragen hoger uit als ook rekening wordt gehouden met het recht op rendement. Ook over de jaren 2013 en 2014 zou nog compensatie kunnen volgen.



Overduin beraadt zich momenteel over het al dan niet in cassatie gaan tegen de uitspraak. Hij is ook nog in afwachting van een extern advies aan de beleidsmakers over de kwestie.