Snoepwinkelketen Jamin gaat voor het eerst de grens over

Jamin wil voor het eind van dit jaar in Duitsland een winkel openen. Het is voor het eerst dat de keten probeert zijn ijs en snoep buiten Nederland aan de man te brengen. Keulen wordt de proeftuin voor eventuele verdere buitenlandse expansie, vertelt mede-eigenaar en directeur Maarten Steinkamp in gesprek met NU.nl.

,,Duitsland is een heel andere markt dan de Nederlandse. Dus er is geen garantie op succes, maar we geloven er natuurlijk wel in”, zegt Steinkamp. Jamin bestaat al sinds 1883, is vaak van eigenaar verwisseld en regelmatig kopje-onder gegaan. ,,We hebben een stormachtige geschiedenis.”

In Nederland heeft het bedrijf nu zo’n negentig winkels. ,,Dat zullen er niet heel veel meer of minder worden. Een markt voor meer is er niet, je gaat geen gaten vullen om ze te vullen.”

Bij de bezoeken aan de snoepwinkels in het grensgebied in steden als Roermond en Arnhem proefde Jamin de belangstelling van Duitse klanten voor de formule. ,,Veel meer dan bijvoorbeeld van Belgen in die grensstreek”, verklaart Steinkamp juist deze uitstap over de grens.

Keulen is volgens hem ook makkelijk te bevoorraden vanuit Nederland. Naar het assortiment wordt zorgvuldig gekeken. ,,Je maakt niet zomaar van zoetwaren Süßwaren. Een zuurstok en een spektaart, echt iconische producten hier, kennen ze daar niet. Drop is er ook niet zo populair.” De Duitse winkel wordt - uitzonderlijk - een eigen zaak. ,,Je kunt daar geen franchiser inzetten en zeggen: probeer maar wat.”