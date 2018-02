Slachthuis in vogelgriepgebied mag weer open

blik op de beurs Ahold Delhaize koploper in lagere AEX

9:15 De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag lager geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen in het rood. De vrees dat de Amerikaanse rente in een hoger tempo zal worden opgeschroefd zorgde voor een negatieve stemming. Op het Damrak werden de resultaten van Ahold Delhaize goed ontvangen.