Skipas komend jaar stuk duurder

Vooral in de grotere skigebieden in Oostenrijk gaan de prijzen omhoog. In Frankrijk zijn de prijsstijgingen iets beperkter. In Zwitserland zijn skiërs en snowboarders goedkoper uit dan vorig jaar, doordat de prijzen gelijk blijven en de koers van de Zwitserse frank is gedaald ten opzichte van de euro.



Dat neemt niet weg dat de duurste skigebieden nog altijd in Zwitserland liggen. Zermatt, Sankt Moritz en Saas-Fee vragen meer dan 300 euro voor een zesdaagse skipas, Davos en Arosa zitten daar maar net onder. Ook populaire Franse wintersportplaatsen als Val Thorens en Les Arcs zitten rond dat bedrag.