Sinterklaas pakt uit met grotere en duurdere cadeaus: ‘Overcompensatie voor corona’

Zaterdag kwam de goedheiligman aan in ons land. Vol verwachting klopt menig kinderhart. Wat brengt hij allemaal mee? Erik Zandberg van speelgoedgroothandel Van der Meulen in Sneek verwacht dat het vooral grote cadeaus zullen zijn. ,,Meer gericht op kwaliteit dan op kwantiteit. Sinterklaas is al jaren klant bij ons en we merken dat hij zich nu minder richt op de kleinere cadeaus. Het zijn juist de luxe Lego-pakketten, bordspellen en spelcomputers die het goed doen. Ik zie het als een stuk overcompensatie voor het afgelopen jaar. Corona heeft voor veel ellende gezorgd, daar mag aan het eind van het jaar best iets tegenover staan om dat gevoel even te vergeten. Het hoofdcadeau mag wat kosten’’, zegt Zandberg die naast Sinterklaas duizenden andere klanten heeft zoals speelgoedwinkels, maar ook webshops als Wehkamp, Amazon en Bol.com.