Shell en pensioengigant PGGM willen Eneco kopen

Met PGGM en Shell meldt zich de eerste serieuze kandidaat-koper voor Eneco. Nu het energiebedrijf sinds 2017 is afgesplitst van publieke netbeheerder Stedin willen de 53 aandeelhoudende gemeenten, waaronder Rotterdam en Den Haag, ervan af. Eneco wordt komende half jaar geveild en moet twee tot drie miljard euro opbrengen.



Shell en PGGM worden al langer genoemd als potentiële kopers. De pensioengigant en de energiereus zeggen onder de indruk te zijn van Eneco’s rol in de vergroening van Nederland. ,,Met onze kennis en financiële slagkracht denken wij die positie verder te kunnen uitbouwen”, zeggen Maarten Wetselaar, Shell’s directeur nieuwe energie, en Frank Roeters van Lennep, hoofd investering private markten. ,,Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen in Noordwest-Europa.”



In een open brief aan het personeel en andere stakeholders garanderen Shell en PGGM Eneco's duurzame karakter in stand te houden. ,,We delen Eneco's vastberadenheid om hierin een actieve en positieve bijdrage te leveren.”



Volgens Wetselaar zou het ,,onzinnig zijn” om Eneco's groene karakter aan te tasten. Het bedrijf, dat twee miljoen klanten heeft en zevenduizend medewerker telt, levert duurzame stroom uit zon en wind. Ook bezit het diverse relatief schone gascentrales. ,,Eneco staat bekend om zijn duurzame positie. Waarom zou je iets kopen als je het vervolgens kapot maakt?”



Quote We zijn onder de indruk van wat Eneco heeft bereikt Shell en PGGM

Lange termijn

Shell en PGGM beklemtonen Eneco als langetermijninvestering te zien. Het hoofdkantoor blijft gewoon in Rotterdam en de naam Eneco blijft onveranderd. ,,Onze benadering is niet: we hangen het vol met schulden en willen een snelle return op onze investering”, zegt Wetselaar. ,,Sommige andere partijen zien dat nog weleens anders.”



Met Shell en PGGM lijkt de droomkoper voor Eneco opgestaan. Beide partijen zijn Nederlands en hebben geld genoeg om de verwachte koopprijs van twee tot drie miljard euro op te hoesten en vervolgens te investeren. Bovendien investeren zowel PGGM als Shell steeds meer in duurzame energie.



Hoe serieus beide zijn, blijkt uit het feit dat ze al een jaar geleden met de voorbereidingen zijn gestart. PGGM benaderde daarbij Shell als eerste. Voor PGGM, dat 215 miljard aan pensioenvermogen beheert, vormt Eneco een buitenkans. ,,Wij beleggen graag in Nederland, maar de mogelijkheden zijn schaars. Het moet ook financieel rendabel zijn, dat is altijd de hoofdvoorwaarde. Dit is zo'n kans.”



Volledig scherm Maarten Wetselaar, directeur nieuwe energie van Shell, en Frank Roeters van Lennep, hoofd investering private markten PGGM. © Shell

Energieportefeuille

Ook voor Shell is Eneco zeer interessant. Het bedrijf stopt momenteel één tot twee miljard van de jaarlijkse 25 miljard euro aan investeringen in renewables. Een bedrag dat Wetselaar komende jaren hoopt te verdubbelen. Daarbij denkt Shell steeds nadrukkelijker ook aan energieleveranciers. Zo kocht Shell vorig jaar in Groot-Brittannië energieleverancier First Utility.



In Nederland doet Shell verder mee aan de bouw van offshore windparken Borssele 3 en 4. Ook kocht het laadpalenexploitant New Motion. ,,De afgelopen tweeënhalf jaar hebben we een energieportefeuille opgebouwd die net zo groot is als die van Eneco.”



Door hun belangstelling nu officieel kenbaar te maken mogen Shell en PGGM in de boeken van Eneco kijken. Als er geen lijken uit de kast vallen, zullen ze dan komend voorjaar een bod doen.



Welke percentages PGGM en Shell exact in Eneco willen nemen als het gezamenlijke bod slaagt, hebben beide nog niet geheel afgekaart. ,,Of het fifty-fifty wordt, kunnen we nog niet zeggen, maar beide bezitten we diepe zakken en nemen we een substantieel belang,” zegt Roeters van Lennep. Wetselaar van Shell: ,,Het wordt zeker geen negentig om tien procent.”