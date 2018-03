'Seksistisch' kinderfeestjeset Albert Heijn uit de schappen: 'Extreem onhandig gekozen product'

Die vragen schieten bij sommigen in het verkeerde keelgat. Op de vraag 'wat wil je echt niet zien?' luidt bijvoorbeeld één van de antwoorden huilende meiden. Of een andere vraag: Wat doe je het liefst op het strand? Eén van de antwoordopties: Meiden kijken. Of: Een meisje dat je niet leuk vindt, vraagt je uit. Wat doe jij? Eén van de antwoorden: Ik lach haar uit.

Extreem onzorgvuldig

In een reactie zegt een woordvoerder van Albert Heijn maatregelen te nemen naar aanleiding van de kritiek. ,,Dit is een extreem onzorgvuldig gekozen product. Er liggen zo’n 27.000 producten in een winkel, dan kan er wel eens iets doorheen glippen. We snappen dat dit niet had moeten gebeuren. We zullen het meteen uit de schappen halen.” Het spel is in zo'n 100 winkels te koop.