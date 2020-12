Schipholtopman Dick Benschop: ‘Juist nu moet Lelystad Airport ervan komen’

Zo ben je topman van een vliegveld dat vecht om groei in goede banen te leiden, zo leid je een uitgestorven luchthaven. ,,Ik heb dit jaar echt periodes gehad dat ik met een steen in de maag over Schiphol liep”, zegt Dick Benschop. ,,We gingen in het voorjaar van 100 naar 3 procent. Met de zomer kwam de hoop, daarna laaide het virus weer op en gingen we wéér steil naar beneden.” En nu is de boel opnieuw bijna op slot. ,,Dat is een ontzettende tegenvaller.”