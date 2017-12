Schiet in jouw gemeente de ozb ook zo hard omhoog? Bekijk het hier

De ozb stijgt volgend jaar met gemiddeld 1,7 procent. Daarmee blijft de stijging onder het afgesproken maximum van 3,1 procent, maar in enkele gemeenten hebben huiseigenaren het zwaar te verduren. In een kwart van de onderzochte gemeenten stijgt de belasting met meer dan 3 procent en in een drietal gemeenten zelfs met meer dan 10 procent.



De Groningse gemeente Haren voert de lijst aan. In de 'toch al dure gemeente' stijgt de ozb volgend jaar met bijna 13 procent. Daardoor moet gemiddeld 478 euro belasting worden afgedragen, wat 55 euro meer is dan een jaar eerder. De VEH noemt die stijging opmerkelijk, omdat in het gemeentelijke coalitieakkoord staat dat 'alles op alles' wordt gezet om lastenverzwaringen voor inwoners te voorkomen.



,,Politieke partijen moeten vóór de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 duidelijkheid geven over hun plannen met de ozb'', vindt Rob Mulder, directeur belangenbehartiging bij VEH. ,,Kiezers verwachten hierover openheid, eerlijkheid en standvastigheid van lokale politici.''



Naast de bewoners van Haren, zijn ook inwoners van de Brabantse gemeenten Cuijk en Roosendaal fors duurder uit. Hier gaat de ozb met respectievelijk 12 procent en 10 procent omhoog.