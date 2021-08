Schatrijke Duitse modeondernemer (81) slaat overboord en overlijdt bij cruise op Noordzee

Het lichaam dat dinsdag aanspoelde op het strand van Terschelling is van de Duitse multimiljonair en voormalig politicus Kai Wünsche. De 81-jarige ondernemer, die vooral in de jaren 90 schatrijk werd met de verkoop van mode, linnengoed en woonaccessoires, raakte voor de kust van Texel te water vanaf het cruiseschip Europa. Op dit schip maakte de Duitser samen met zijn echtgenoot een Noordzeecruise van twee weken toen het drama zich voltrok.

Wünsche maakte op maandag 16 augustus een val van 27 meter hoogte in het water, 10 mijl ten noordwesten van Texel. Het schip, dat op weg was van Hamburg naar Antwerpen, keerde na het incident direct om en alarmeerde de hulpdiensten. Aanvankelijk werd nog een slag om de arm gehouden omtrent de vermissing van de Duitse ondernemer en werd zekerheidshalve een telling onder de opvarenden gehouden, maar uiteindelijk bleek de passagier daadwerkelijk vermist.

Geholpen door het kustwachtvaartuig Guardian en het kustwachtvliegtuig werd in een gebied van ongeveer 20 vierkante mijl zonder succes gezocht naar de drenkeling. De zoekactie, ook die vanuit de lucht, werd dezelfde dag wegens de geringe overlevingskans gestaakt. Door de zeegang met golven tot 5 meter was het moeilijk zoeken naar de drenkeling en was het voor de bemanningsleden ‘zeer zwaar’.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Carriére

Het overlijden van Wünsche wordt in de Duitse pers breed uitgemeten. De Hamburgse oud-ondernemer was de voormalige eigenaar van het luxe Duitse modemerk ’Joop!’. In zijn geboorteplaats stond hij dan ook te boek als een van de bekendste en rijkste ondernemers. De grootste successen boekte hij in de jaren 90, toen hij aan het hoofd stond van Wünsche AG, een succesvol familiebedrijf met tientallen dochterondernemingen verspreid over de hele wereld.

Na de millenniumwisseling ging het echter bergafwaarts met het concern. Het leidde in 2002 zelfs tot een gedwongen faillissement. Dochtermerken als Joop!, Cinque, Jansen en Miles moesten noodgedwongen worden verkocht. Het Duitse modehuis Joop! werd ondergebracht bij Holy Fashion Group. De ondergoed- en kousenfabrikant Jansen werd overgenomen door de Bremer Nordfinanz Bank.

‘Niet te bevatten’

Na die forse tegenslag richtte Wünsche zich op andere branches. Hij begon in 2006 als vastgoedondernemer en was daarnaast ook actief in de makelaardij. De laatste jaren zou het minder met hem gaan, schrijven Duitse media op basis van bekenden. Wünsche zou depressief zijn, en om die reden valt niet uit te sluiten dat hij bewust in zee is gesprongen, meldt de Duitse krant Bild. Uit evaluatie van de camerabeelden bleek ook dat er geen aanwijzingen zijn voor een ongeval of nalatigheid van derden, bevestigt rederij Hapag Lloyd.

,,We kunnen niet bevatten dat Kai er niet meer is”, zegt goede vriend Johann Villavicencio tegen het Duitse Moin. ,,Ik kende hem al sinds ik 16 jaar oud was. In die tijd nodigde een klasgenoot me uit voor een feestje bij hem thuis. Kai Wünsche was een van de andere gasten.”

Villavicencio was direct onder de indruk van de zakenman. Toen al bestierde hij een handelsonderneming met ongeveer zestig bedrijven. ,,Ik wilde zelf zakenman worden en ik had veel respect voor de zakenman Wünsche. Ik waardeerde zijn vermogen om als succesvolle ondernemer met zijn tweeduizend medewerkers een vriendelijk team op te bouwen. Als iemand een probleem had, konden mensen altijd bij hem terecht.”

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: