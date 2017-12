Sanna en Louise (18) zien de bouw wél zitten

Sanna de Boer en Louise Slingerland kennen ze allebei wel: meisjes die wel iets technisch willen doen, maar niet durven. ,,Op mijn vorige opleiding zat een meisje dat eigenlijk de bouw in wilde'', zegt Sanna. Ze is net als Louise 18 jaar oud en studente bouwtechniek aan het Techniek College in Rotterdam. ,,Maar dan zou ze met alleen maar jongens in de klas komen. Daarom ging ze toch maar laboratoriumtechniek doen.'' De Rotterdamse kende zelf geen schroom om de techniek in te stappen, en klasgenoot Louise evenmin. ,,Je moet je er even op instellen, dat je met veel jongens zit'', zegt de Nieuw-Beijerlandse. ,,Maar nu vind ik het relaxed. Eerst deed ik de opleiding tot dierenartsassistente, daar zat de klas vol met meisjes. Dat was echt niet leuk, heel veel ruzie en geroddel. Meisjes zijn heel gemeen. Jongens zijn veel losser.''

Op hun plek

Ze voelen zich binnen de technische opleiding op hun plek. De keuze lag voor de hand. Beiden waren goed in exacte vakken, werken graag met hun handen en willen de bouw in.



Toch zijn beide techmeisjes uitzonderingen. Binnen hun studierichting is slechts 4 procent vrouw, blijkt uit cijfers van expertisebureau VHTO. En bij andere technische mbo-opleidingen is dat niet veel beter. Het aandeel van meisjes groeit wel iets, maar veel te langzaam. En dat is een belangrijke oorzaak voor het schreeuwende tekort aan technici, waarschuwt onder andere oud-Shell topman Jeroen van der Veer.



Cocky Booij, directeur van expertisecentrum VHTO, ziet het met lede ogen aan. Júist ook omdat de baankans bij een technische studie vaak heel groot is. Als voorbeeld licht ze er twee mbo-opleidingen uit: Media&Vormgeving en ICT. ,,Die opleidingen hebben best wat raakvlakken. Bij de eerste is 51 procent van de studenten een meisje, en bij de tweede 3 procent. Maar bij ICT is de kans op een baan veel groter. Toch staat die opleiding blijkbaar te ver van meisjes af, terwijl die echt interessant voor hen kan zijn. Zeker als je ziet wat voor banen je er allemaal mee kunt krijgen: in de zorg, bij banken, noem maar op.''



