Ryanair stunt met vliegtickets voor 5 euro

Luchtvaartmaatschappij Ryanair biedt vliegtickets naar tientallen bestemmingen aan voor spotprijzen. Voor de goedkoopste vlucht, van België naar Praag, betaal je 5 euro. Vanaf Nederlandse luchthavens gaan vluchten in mei voor minder dan 15 euro de deur uit. Zo is er al een vlucht naar Bratislava voor 9 euro. Maar pas op, het gaat om enkeltjes.

Een vlucht naar Londen of Manchester kost slechts 10 euro. Marseille, Warschau en Zadar zijn voor 13 euro te bezoeken. Wie zin heeft in een vakantie buiten Europa, kan voor 18 euro naar Fez in Marokko. Voor minder dan 25 euro vertrekken er vluchten naar Napels, Rome, Milaan, Tenerife, Sevilla, Ibiza, Barcelona, Malaga en Krakau. ,,De algemene voorwaarden zijn van toepassing, de tarieven zijn afhankelijk van beschikbaarheid’’, zo benadrukt de luchtvaartmaatschappij.

Haken en ogen

Er zitten wel wat haken en ogen aan deze deals. Zo zijn alle vluchten enkeltjes; wie naar huis wil, zal dus iets meer moeten betalen. Ook zijn de aanbiedingen alleen geldig op bepaalde dagen in mei. Tot slot is het meenemen van een kleine koffer als handbagage bij Ryanair niet meer gratis.

Het merendeel van de 38 goedkope vluchten vertrekt vanaf Eindhoven Airport, maar ook vanaf Schiphol Airport en Maastricht Aachen Airport vertrekken enkele vluchten. Wie bereid is de landsgrenzen over te gaan voor een goedkope vlucht, kan het beste de trein naar Brussel pakken. Een vlucht van Charleroi naar Praag kost slechts 5 euro.

Wie in de maand mei er even tussenuit wil, kan een lijst met alle bestemmingen hier vinden. Hoelang deze kortingsactie duurt is niet bekend, maar eindeloos zal het niet zijn.

Babytarief

Ryanair kreeg deze week nog zware kritiek van de Belgische consumentenorganisatie Test-Aankoop, nadat het een nieuwe toeslag invoerde: het zogenoemde babytarief, 25 euro per vlucht voor een kind onder de 24 maanden dat meereist op de schoot van zijn of haar ouders. Het aanrekenen van een vergoeding voor een peuter op schoot is niet ongebruikelijk; heel wat andere luchtvaartmaatschappijen doen het ook.

Consumentenorganisatie Test-Aankoop is vooral tegen het principe. ,,Ouders met jonge kinderen hebben al genoeg zorgen aan hun hoofd bij een vliegreis. Dit is absoluut consumentonvriendelijk’’, zegt woordvoerder Jens Van Herp. Hij wijst erop dat ouders van peuters ook geen vrije keuze hebben: hun kind is nog te klein om in een aparte stoel te zitten.

Klimaatschuld