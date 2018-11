Ryanair ontslaat deel cabinemedewerkers Eindhoven

Nog eens zestien piloten zitten momenteel ‘bereidwillig thuis’, zo liet pilotenvakbond VNV eerder op de dag weten. Geen van de vliegers is ingegaan op het aanbod van de Ierse prijsvechter tot ‘vrijwillige’ overplaatsing. Zij moesten vrijdag voor 18.00 uur hun keuze doorgeven.

Op Eindhoven Airport werkten zo’n 150 piloten en cabinemedewerkers bij Ryanair. Vanaf vandaag heeft Ryanair de basis in Eindhoven gesloten, ondanks protest van piloten en cabinemedewerkers die daar hun standplaats hebben. FNV Luchtvaart heeft al aangekondigd naar de rechter te stappen. Ze willen dat het personeel volgens Nederlands recht worden behandeld. Daarnaast wil de bond dat medewerkers die hebben ingestemd met de verhuizing ruimschoots wordt gecompenseerd. De ontslagen medewerkers zaten volgens FNV nog in hun proeftijd. Daardoor konden zij zonder opgave van reden worden ontslagen. Een derde van de cabinemedewerkers heeft niet ingestemd met de overplaatsing en zit nu thuis.

Dwangsom

De kortgedingrechter had vorige week beslist dat de zestien piloten die een zaak hadden aangespannen, alleen vluchten vanaf Eindhoven hoefden uit te voeren. De rechter legde de luchtvaartmaatschappij een dwangsom op van 250.000 euro per piloot. In de roosters van Ryanair staan nog wel vluchten naar Eindhoven, maar die beginnen allemaal elders.