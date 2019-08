Ryanair naar Hoge Raad om claims

De zaak bij de Hoge Raad leggen, is volgens de advocaat van Ryanair de enige manier om tegen dat vonnis in te gaan. Hoger beroep bij het gerechtshof was uitgesloten omdat de opgelegde vergoeding van 400 euro daar te laag voor was. Ryanair blijft erbij dat sprake was van overmacht. De rechter oordeelde dat een staking niet onvermijdelijk was, omdat Ryanair daar wel degelijk invloed op kon uitoefenen.