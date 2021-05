RyanAir krijgt gelijk van Europese rechter: staatssteun aan KLM mocht niet

Horeca en winkels mogen weer, maar angst voor nieuwe lockdown blijft: ‘Ik hou met alles rekening’

28 april Onder winkeliers en horeca-ondernemers heerst een positieve stemming over het openstellen van de winkelvloeren en terrassen. Maar het is een dubbel gevoel: de ziekenhuizen liggen nog steeds vol, de besmettingscijfers dalen niet snel en de angst is er dat dit opnieuw een tijdelijke openstelling zal zijn.