Russische staatsgasbedrijf Gazprom stopt levering gas aan Nederland

GasTerra heeft besloten niet in te gaan op de eenzijdige betalingseisen van Gazprom. Deze betalingseisen zijn een gevolg van een door de Russische president Vladimir Poetin opgesteld decreet over de betaling van de levering van Russisch gas. Poetin wil dat Russisch gas voortaan in de Russische munt betaald wordt, ook als in contracten is afgesproken dat ze in bijvoorbeeld euro’s of dollars zouden betalen. Rusland wil zo de eigen munt ondersteunen in tijden van internationale sancties. Hiervoor moet een roebelaccount geopend worden bij de Gazprombank in Moskou. Volgens Gasterra kleven er te veel financiële en operationele risico’s aan de vereiste betalingsroute.