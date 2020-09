Ruim 5 miljard euro staatssteun aangevraagd in tweede ronde

Uitvoeringsorganisatie UWV heeft al zo'n 2,1 miljard euro overgemaakt. In de eerste ronde 'NOW', die een maand langer liep, was 9,9 miljard euro aangevraagd.

Het UWV heeft meer dan 63.000 aanvragen toegekend in de tweede subsidieronde. De NOW-regeling is in het leven geroepen om bedrijven te helpen werknemers in dienst te houden in de coronacrisis. Afhankelijk van het omzetverlies, betaalt de staat tot 90 procent van de loonsom van de bedrijven. In de tweede ronde wordt het loon van 1,3 miljoen werknemers deels door de overheid betaald.