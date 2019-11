Rotterdamse haven haalt opnieuw een recyclingsbedrijf binnen

Topman Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam is blij, want hij wil meer recyclingsbedrijven in de Rotterdamse haven. ,,Wij zijn bezig met onze haven en industrie in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Behalve inzetten op efficiëntie, nieuwe infrastructuur en nieuwe energiebronnen, moeten we nu ook al stappen zetten op circulaire productieprocessen.’’ Volgens hem toont de komst van uRecycle aan dat Rotterdam ‘op dit gebied een koploperspositie inneemt’.