Rond de 50 jaar komt bij veel werkenden het besef: tijd is onbetaalbaar

Van usb-stickfrus­tra­tie naar miljarden­be­drijf: beursgang WeTransfer is einde van een tijdperk

Het is de reddingsboei voor iedereen die een flinke foto, een uitgebreide pdf of een serie bestanden wil versturen. Het Amsterdamse WeTransfer, in 2009 opgezet door een groep gefrustreerde creatievelingen, gaat binnenkort naar de beurs. De jongensdroom is definitief ontgroeid.

16 januari