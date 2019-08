Rode cijfers op Wall Street: grootste verlies van het jaar

GrandVisi­on koopt Zwitserse branchege­noot

2 augustus In de week dat bekend is gemaakt dat optiekconcern GrandVision wordt overgenomen door brillenreus EssilorLuxottica, neemt het bedrijf zelf ook nog een bedrijf over. Het moederbedrijf van de ketens Pearle en EyeWish, neemt zijn Zwitserse branchegenoot McOptic over. Die keten is met 62 winkels de op twee na grootste verkoper van brillen en lenzen van het Alpenland, aldus GrandVision. Een overnamesom is niet bekendgemaakt.