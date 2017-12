bitcoinDe optiebeurs in Chicago ging zondag plat door de massale belangstelling van beleggers voor futures in de bitcoin. Ook onder Nederlandse beleggers is de vraag naar de bitcoin future groot. Experts waarschuwen voor dit 'levensgevaarlijke' product.

Wie wil, kan vanaf volgende week maandag los op de bitcoin future. Dan bieden in ieder geval online brokers DeGiro en Binck Bank het product aan. Goedkoop is het niet, waarschuwt Jeroen Sonsma, directeur bij Binck Bank. ,,De klant moet bij aanschaf 35 tot 50 procent van de waarde van het contract als onderpand storten. Met de huidige koers is dat dus 28.000 tot 40.000 euro.’’

Een future is een termijncontract. De koper spreekt met de verkoper een waarde van de bitcoin af op een toekomstige datum. Op die datum wordt gekeken wat de bitcoin waard is. Is die waarde hoger dan de afgesproken waarde, dan heeft de koper winst. Is de koers lager dan moet de koper het verschil bijpassen. Tijdens de looptijd kan de koper de future verkopen.

Boot

Vooralsnog is er alleen maar winst. Op de tweede dag dat de futures in de VS verhandeld werden steeg de koers met meer dan 20 procent. En dat wekt de belangstelling. ,,Het is hét onderwerp op verjaardagsfeestjes. Bij beleggers zie je nu wat wij FOMO nemen, fear of missing out, oftewel bang de boot te missen,’’ zegt Sonsma.

Quote Je moet dit dus alleen doen als je vermogend bent en het verlies kunt dragen Gijs Nagel, directeur bij DeGiro Ook bij DeGiro staan de beleggers in de rij. ,,We zien vooral veel belangstelling bij jongeren. Traditionele beleggers hebben minder interesse,’’ meldt Gijs Nagel, directeur bij DeGiro.



Beide brokers waarschuwen wel voor de enorme risico’s. Als de waarde van de bitcoin halveert, dan ben je bijvoorbeeld al je hele onderpand kwijt. En daalt de koers nog verder, dan loopt de schade verder op.



,,Je moet dit dus alleen doen als je vermogend bent en het verlies kunt dragen,’’ waarschuwt Nagel. Dat de munt een keer gaat dalen, daar is iedereen van overtuigd. Maar wanneer dat gebeurt, durft niemand te voorspellen.

Het is daarom zeker geen product voor minder ervaren beleggers. Bij de VEB, de belangenclub voor beleggers, zien ze de ontwikkeling met angst en beven aan. ,,Particuliere beleggers zouden met een grote boog om bitcoin en futures heen moeten lopen,’’ vindt zegt Errol Keyner, vicepresident bij de VEB.

Gokken