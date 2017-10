Resultaten Randstad vallen slecht bij belegger

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na opening van de markt 0,1 procent hoger op 546,21 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 836,25 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,3 procent, die in Londen zakte 0,1 procent.

Randstad

Alle ogen zijn gericht op uitzendconcern Randstad dat vanochtend zijn kwartaalresultaten naar buiten bracht. In het derde kwartaal zette het een hogere omzet in de boeken in vergelijking met een jaar eerder. Daarmee blijft het concern sterk presenteren. Wel viel de nettowinst lager uit, onder meer doordat het bedrijf flink investeert in het vorig jaar overgenomen Monster in de VS.