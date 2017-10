Restaurants in opstand tegen Thuisbezorgd.nl

Ze durven niet met naam in de krant, bang dat Thuisbezorgd hen boycot als hun initiatief mislukt. De restauranthouders willen een eigen lokale site voor maaltijdbezorging. ,,Toen Thuisbezorgd.nl begon, hadden de meeste restaurants geen eigen site. Maar dat hebben we nu wel. Thuisbezorgd was ook handig toen ze betalen via iDeal invoerden. Maar als we samen één site opzetten, kunnen wij dat ook.''



De ondernemers klagen dat vooral kleine zaken de dupe zijn van de tariefsverhogingen. ,,Grote ketens als New York Pizza krijgen een speciaal tarief, maar wij moeten het volle pond betalen. Natuurlijk hebben we door Thuisbezorgd klanten gekregen, maar die winst verdwijnt als ze steeds meer geld vragen. En ze doen er niks voor. Ja, reclamecampagnes, maar dat merk ik niet in mijn zaak.''



Het moederbedrijf van Thuisbezorgd, Takeaway.com, kreeg in 2016 een notering aan de Amsterdamse effectenbeurs. Daarbij kondigde het aan dat de opbrengst van de aandelenuitgifte gebruikt zou worden voor intensieve marketing in Duitsland, waar het bedrijf in felle concurrentie is verwikkeld met bezorger Delivery Hero.