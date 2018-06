Relletje: koopt Rabobank positieve ratings voor mobiel bankieren app?

Erg toevallig ziet het er sowieso uit: maar liefst 108.000 Raboklanten hebben in Apple's App Store een positieve reactie achtergelaten voor Rabobanks mobiel bankieren app. Ter vergelijking: bij het grotere ING lieten gebruikers slechts 3.000 beoordelingen achter bij ABN Amro nog geen 1500. Met zijn mega aantallen zit Rabo meer bij wereldwijd bekende apps als Spotify (133.000 reviews) en Instagram (179.000 beoordelingen). Ook de waardering van de reviews is louter positief. Gebruikers waarderen de Rabo-app met het cijfer 4,6 op een schaal van vijf. Negatieve beoordelingen zijn er vrijwel niet. Rabobank scoort daarmee ook hier hoger dan ING, waarvan de app het cijfer 4,4 krijgt , en ABN Amro (3,6). Opvallend is verder dat de Rabobank op het veel grotere Android-platform veel minder veel beoordelingen ontvangt, 'slechts' 31.684. De waarderig is met het cijfer 3,4 op een schaal van 5 beduidend lager.

Luchtje

,,Ik kan dit moeilijk geloven, zijn deze ratings gekocht na de 1,5 ster rating van een paar jaar geleden?" vraagt Andreas van de Griendt zich op Twitter af. Hij krijgt massaal bijval van anderen. ,,Er zit een echt luchtje aan," reageert Reinier Ladan. Martijn Otter wijst er op dat alle andere Nederlandse banken samen slechts tot 15.000 beoordelingen komen. ,,Dan heeft Rabo wel geluk met zoveel toegewijde app reviewers. Wat een onzin." Inmiddels bemoeit Alexander Klöpping, directeur van Blendle en tech afficionado, zich er mee. ,,Iedereen snapt inmiddels dat Rabobank fake reviews heeft gekocht voor die terrorapp van ze. Maar lekker blijven ontkennen jongens." Rabobank is zich van geen kwaad bewust. Op Twitter reageert het webcare-team ontkennend. ,,Jammer dat je de cijfers in twijfel trekt. Er zijn aan de hand van de feedback van onze klanten, veel aanpassingen gedaan en functionaliteiten toegevoegd."

Rabobank: alles klopt

Gevraagd door het AD geeft Rabobank-woordvoerster Margo van Wijgerden een uitgebreidere toelichting. ,,Wij hebben in het derde kwartaal van vorig jaar de optie waar gebruikers van onze app een beoordeling kunnen achterlaten op een veel logischere plek gezet. Ook hebben we een koppeling met Apple's App Store gemaakt. Gebruikers die daar fiat voor geven worden drie keer per jaar uitgenodigd om een beoordeling achter te laten bij Apple."



Andere banken doen dat niet en dan verklaart het grote verschil. ,,In minder dan drie maanden tijd steeg het aantal reviews van 11.000 naar 85.000. En nu zitten we op 108.000."



De koppeling met de AppStore kent bovendien een ander voordeel, stelt Rabobank. ,,Normaal lieten vooral ontevreden klanten een beoordeling achter, als ze een vervelende ervaring kenden. Doordat mensen nu uitgenodigd worden, komen er veel meer positieve ratings binnen."