Rekenrente niet meer heilig in pensioengesprekken

Het ministerie van Sociale Zaken bevestigt na berichtgeving in De Telegraaf dat er een ‘technische verkenning’ plaatsvindt. Daarin spelen de ‘pensioenaanspraken en rekenrente inderdaad geen rol’. In een systeem zonder pensioenaanspraak en zonder rekenrente, zou alleen de hoogte van de in te leggen premie vaststaan.

De rekenrente bepaalt hoeveel geld pensioenfondsen in kas moeten hebben om in de toekomst hun toezeggingen na te kunnen komen. Veel pensioenfondsen hebben volgens de bestaande rekenregels (op papier) te weinig geld in kas om pensioenbeloften vandaag én over zestig jaar na te komen. Hun zogeheten dekkingsgraad – waarin vermogen wordt afgezet tegen (toekomstige) verplichtingen - is te laag. Een van de grote boosdoeners is de aanhoudend lage rente.