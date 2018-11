‘Reizigers moeten direct gecompenseerd worden bij vertragingen’

Omzet ASML kan tot 24 miljard euro oplopen; in 2020 al 13 miljard

10:51 ASML gaat in 2020 niet 11 miljard euro omzet maken, zoals de chipmachinebouwer in Veldhoven eerder voorspelde, maar 13 miljard. Bovendien groeit daarna de omzet door tot minimaal 15 miljard in 2025 en als de markt zich gunstig ontwikkelt tot wel 24 miljard euro.