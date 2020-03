Reissector hard geraakt door uitbraak coronavirus; KLM komt ongeruste reizigers tegemoet

Het coronavirus laat de reis- en luchtvaartsector op zijn grondvesten schudden. De ene na de andere ziet zich genoodzaakt maatregelen te nemen, nu reizigers uit angst voor het coronavirus hun reis uitstellen of annuleren. KLM komt ongeruste reizigers die op korte termijn zouden vertrekken naar een van de zwaar getroffen corona-gebieden een beetje tegemoet: omboeken of een tegoedbon bij annulering.

Dat de ongerustheid onder reizigers groot is, merken ze goed bij reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen. Daar regent het de laatste dagen vragen en verzoeken van klanten om hun reis om te boeken of te annuleren. Ook loopt het aantal boekingen heel hard terug. Vooral naar Italië en de Canarische Eilanden is het helemaal ingezakt, signaleert de ANVR, de brancheorganisatie van reisorganisaties.

,,Mensen wachten met boeken voor de mei- of zomervakantie. Ze willen eerst zien hoe het coronavirus zich ontwikkelt”, merkt zegsvrouw Mirjam Dresmé van de ANVR. Het is een flinke domper voor de reisbranche, maar dat is niet alles. Het afgekondigde negatief reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken naar een aantal gebieden in Noord-Italië hakt er ook financieel in bij een aantal reisorganisaties.

Een negatief reisadvies komt erop neer dat de organisaties de reizen naar bestemmingen waar code rood voor is afgegeven, kosteloos moeten annuleren dan wel omboeken én die kosten komen voor rekening van de reisorganisaties zelf. ,,Daar bestaat geen potje of verzekering voor. Dat is nu eenmaal bedrijfsrisico", vertelt Dresmé. De gratis annulering of omboeking geldt overigens alleen voor reizen die op korte termijn gepland staan, niet voor reizen die over een paar weken of paar maanden zouden vertrekken. ,,We houden de situatie nauwlettend in de gaten. Die situatie kan elke dag veranderen.”

Stapje

Wie over een paar maanden vertrekt en nu al annuleert, draait in principe zelf op voor de kosten. KLM komt daarin de reiziger een beetje tegemoet. Zo maakte de luchtvaartmaatschappij vandaag bekend een oplossing te bieden aan klanten die zouden vliegen naar bestemmingen waar vanwege coronavirus reisbeperkingen zijn ingesteld. Boekingen tot en met 30 maart én reizen met vertrek tot en met 30 mei kunnen kosteloos worden omgeboekt. Normaliter kost het omboeken de klant zo tussen de 70 en 150 euro.

Ook voor reizigers die per se hun vlucht willen annuleren, komt de luchtvaartmaatschappij met een oplossing. Wie annuleert en dat geldt ook bij vertrek ná 30 mei, krijgt een tegoedbon die tot een jaar na uitgifte in te wisselen is voor een nieuw ticket bij KLM, Air France en partner Delta Air Lines. Als de reis daarna duurder uitvalt, dan is het aan de reiziger om het verschil bij te lappen.

Schade

Hoeveel schade het coronavirus de reisbranche tot dusver heeft gebracht, durft de ANVR niet te zeggen. Geen van de reisorganisaties verkeert in financiële problemen. Wel heeft een aantal beroep gedaan op werktijdverkorting. Een aantal zou overwegen om een verzoek daartoe in te dienen. Ondertussen hebben verschillende bedrijven al bezuinigingsmaatregelen getroffen.

Vorige week kondigden onder andere KLM, Lufthansa en easyJet aan een vacaturestop in te stellen, investeringen uit te stellen en medewerkers te zullen vragen om vakantiedagen op te nemen. Meerdere bedrijven hebben daarnaast het mes gezet in vluchten naar Italië, nu er veel minder animo is onder reizigers is om erheen te gaan.

Zo maakte Transavia gisteren bekend tussen 17 maart en eind april minder vaak te vliegen op Italië. Wizz Air, easyJet, Ryanair, Lufthansa Group en SAS pasten hun vluchtschema naar (Noord-)Italië ook al aan. Eerder becijferde de internationale luchtvaartorganisatie IATA dat het coronavirus de luchtvaartmaatschappijen wereldwijd meer dan 26 miljard euro (29 miljard dollar) aan omzet kan kosten. Dat kan wel eens hoger uitpakken; bij die prognose ging men er nog vanuit dat de impact grotendeels beperkt zou blijven tot Oost-Azië.

De reiswereld gaat er sowieso vanuit dat de ticketverkoop nog een paar weken zeer zwak zal is, maar hoopt dat de vraag daarna snel weer aantrekt. Dresmé van de ANVR: ,,Uiteindelijk willen de meeste mensen toch gewoon op vakantie.”