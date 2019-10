‘Regels zijn er volgens Uber om overtreden te worden’

Vertel Mike Isaac hoe het Uber de afgelopen jaren is vergaan in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven en hij knikt instemmend. Onafgebroken. Isaac weet als geen ander dat zijn landgenoten niet wachten op zoiets triviaals als vergunningen. Dat klagen over de werkdruk geen enkele zin heeft. En dat handhavers echt niet geholpen worden om illegale chauffeurs op heterdaad te betrappen.