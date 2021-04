‘Regels voor kopen op afspraak werken niet’

Rechter verklaart D-reizen failliet: ‘Dit is dramatisch’

6 april D-reizen is failliet verklaard door de rechter. Dat heeft de reisorganisatie vanmorgen bekendgemaakt. Door de coronacrisis kwamen er vrijwel geen inkomsten binnen, waardoor het bedrijf in grote financiële problemen kwam. D-Reizen heeft vijf vestigingen in Zeeland.