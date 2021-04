Recordomzet voor supers in paasperiode

Beurs Techinves­teer­der Prosus onderuit op Damrak

22:33 Techinvesteerder Prosus was vandaag de sterkste daler op het Damrak met een verlies van 4,6 procent. Het bedrijf deed een deel van zijn belang in het Chinese internetbedrijf Tencent in de verkoop. Met de opbrengst wil Prosus meer financiële armslag hebben om in andere bedrijven te investeren. Sowieso was het een mindere dag voor technologiebedrijven.