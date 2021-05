Recordomzet voor Crocs: ‘Staan voor anti-mode, daar zijn altijd liefhebbers voor te vinden’

Mi­ni-kerncentra­les sneller te bouwen en goedkoper, maar zijn ze ook interes­sant voor Nederland?

29 april Europa kan een stevige slag maken in de strijd tegen klimaatverandering met in seriebouw vervaardigde mini-kerncentrales. Die zijn, zegt CDA-Europarlementariër Tom Berendsen, sneller te bouwen én goedkoper dan de klassieke monsters die we nu kennen.