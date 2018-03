Recordaantal supers open Eerste Paasdag: check hier jouw gemeente

interactieve kaartEen op de drie supermarkten is dit jaar geopend op Eerste Paasdag. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van twee jaar geleden. Ook kan er dit jaar voor het eerst op deze dag in een handjevol winkelcentra gewinkeld worden, zo blijkt uit een inventarisatie van Openingstijden.nl.

Nog even snel wat (paas)eitjes en een Paasstol inslaan op Eerste Paasdag? Of 's middags na de brunch nog even winkelen in de stad? Een groeiend aantal gemeenten legt winkeliers en hun klanten geen strobreed in de weg. Volgens de cijfers geeft 63 procent de supermarktondernemers de gelegenheid om op Eerste Paasdag open te gaan.

Van die mogelijkheid maken zij gretig gebruik. Want waar een paar jaar geleden nog slechts 16 procent van de supermarkten open was, stijgt dit aantal dit jaar naar 31 procent.

Volledig scherm Winkelend publiek in Rotterdam. © ANP/Robin Utrecht

Spannend

Een van de supermarkten die dit jaar voor het eerst open gaat op Eerste Paasdag, is een AH-vestiging in Arnhem. ,,Spannend", reageert Robert Vroegop, filiaalmanager. ,,We weten niet hoe het gaat lopen nu we de eerste supermarkt in Arnhem zijn die op eerste paasdag geopend is.''

Naast de supermarkten kiezen ook meer bouwmarkten ervoor deze zondag open te zijn. Een aantal gemeenten gaat zelfs nog een stapje verder. In onder andere Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Tilburg valt 'gewoon' te winkelen.

In de Haagse binnenstad rond de Grote Marktstraat en de Nieuwe Passage zijn de ondernemers op zondag zelfs een uurtje langer open dan normaal. Tot 18.00 uur in plaats van tot 17.00 uur. ,,Dit bewijst: het wordt steeds vanzelfsprekender om ook met speciale dagen open te gaan", concludeert Bob Gross van Openingstijden.nl. ,,We zien deze stijging al een paar jaar. Het wordt steeds vanzelfsprekender dat winkels open zijn tijdens de feestdagen.”

Detailhandel Nederland sluit zich daarbij aan. Directeur Sander van Golberdinge van de winkeliersclub: ,,Consumenten hebben de behoefte om te winkelen en boodschappen te doen op die momenten dat het hen uitkomt. Via internet kunnen zij 24 uur per dag 7 dagen in de week shoppen. Vanwege de concurrentie van webwinkels willen fysieke winkels niet achterblijven."

Kritiek

Hoewel het steeds geaccepteerder lijkt om te winkelen op speciale dagen, leidde het voornemen van Rotterdamse ondernemers om hun winkels op dodenherdenking open te houden tot veel kritiek.

De gemeente Rotterdam wil de verordening die het mogelijk maakt dat de winkels open zijn tijdens dodenherdenking aanpassen. Juristen onderzoeken of die verordening 'gerepareerd' kan worden.