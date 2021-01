Recordaantal hypotheekaanvragen gedaan in 2020

Er zijn nog nooit zoveel hypotheekaanvragen gedaan als in 2020. In totaal werden er vorig jaar meer dan 500.000 aanvragen voor het afsluiten of oversluiten van een hypotheek gedaan, meldt het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Dat is bijna een kwart meer dan in 2019.

Van de in totaal 535.375 hypotheekaanvragen die HDN registreerde, waren er 303.789 nieuwe hypotheken. Dat was een toename van meer dan 10 procent. Het aantal oversluitingen en tweede hypotheken kwam uit op 231.586, wat bijna de helft meer was dan een jaar eerder. Het totaalbedrag dat aan hypotheken werd aangevraagd bedroeg ruim 136 miljard euro. Daarvan was 3,1 miljard euro bedoeld voor verbouwingen, meer dan het dubbele dan in 2019.

HDN-bestuurder Merlyn van den Berg noemt 2020 ‘een bizar jaar’. Door de coronacrisis dachten veel deskundigen dat de hypotheekmarkt zou inzakken, roept ze in herinnering. Maar dat gebeurde niet en zelfs op het hoogtepunt in maart en april stroomden de hypotheekaanvragen binnen. Toch is er volgens Van den Berg ook een schaduwzijde: de gemiddelde woningwaarde steeg hard, waardoor het voor starters en doorstromers met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) moeilijker is om een woning te kopen.

Hogere segment

De groei van de kopersmarkt is met name afkomstig van mensen uit het hogere segment van de markt. Zo kwamen de meeste aanvragen van huizenbezitters die een nieuwe woning kochten die aanzienlijk een hogere marktwaarde had dan de woning die ze bezaten. Zij waren goed voor in totaal 67.428 aanvragen, een stijging van 19,5% ten opzichte van 2019.

Zowel de kopers- als de niet-kopersmarkt groeide in 2020 het sterkst in Zeeland met respectievelijk 13,1% en 62,2%. Waar zowel Flevoland als Groningen nog een zeer sterk 2019 kende, lijkt daar de groei van de kopersmarkt het afgelopen jaar te zijn gestagneerd (Flevoland +1,6% en Groningen +2,6%). Met 53.665 aanvragen is Zuid-Holland in aantallen de koploper in de kopersmarkt.