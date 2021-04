Rechter verklaart D-reizen failliet: ‘Dit is dramatisch’

D-reizen is failliet verklaard door de rechter. Dat heeft de reisorganisatie vanmorgen bekendgemaakt. Door de coronacrisis kwamen er vrijwel geen inkomsten binnen, waardoor het bedrijf in grote financiele problemen kwam.

Ook de vertraging van het voucherfonds heeft geleid tot een onoverkoombare situatie voor D-reizen. De organisatie telt ruim 1100 werknemers en 230 reisbureaus, en verkoopt vakantiereizen van touroperators als TUI in zijn reisbureaus en via de eigen website. Het bedrijf verkeerde al langere tijd in financiële problemen.

Domino-effect

Topman Frank Oostdam van de reiskoepel ANVR schrikt ervan, laat hij weten in een eerste reactie. ,,Dit is dramatisch”, zegt hij. Het was wel bekend dat het bedrijf in een lastige situatie verkeerde, maar dit had hij niet verwacht. De reisonderneming liet een paar weken geleden weten niet genoeg geld in kas te hebben om klanten hun vouchers terug te betalen. Daarvoor moest het een beroep doen op het nog op te richten voucherfonds.

Oostdam vreest voor een domino-effect. ,,Dit is niet goed voor de hele sector en vreselijk ook voor alle medewerkers.” Klanten met een voucher hebben volgens hem niets te vrezen. De uitgegeven vouchers worden gedekt door de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).

Het is het eerste grote faillissement in de reissector, die hard is getroffen door de coronacrisis. De ANVR deed eerder de voorspelling dat een op de drie reisondernemingen het einde van de coronacrisis niet haalt. Al sinds maart vorig jaar ligt de sector zo goed als op z'n gat.

Rechtszaak

D-reizen en Touroperator TUI zouden vanmiddag tegenover elkaar staan in de rechtszaal in Haarlem vanwege geld van reizigers. TUI wil dat reisbureauketen D-reizen de aanbetalingen van klanten voor door corona geannuleerde reizen overmaakt. Die klanten kunnen namelijk bij TUI terecht voor een voucher. D-reizen weigerde het geld aan TUI te geven.

D-reizen heeft voor dat geld zelf vouchers uitgegeven en zegt dat die ook gedekt zullen worden door het voucherfonds, maar daar twijfelde TUI aan. Het bedrijf zette hangende het geschil alvast een overeenkomst stop waardoor D-Reizen nu geen pakketreizen van de touroperator mag verkopen. Ook branchegenoot Corendon zette die stap omdat ook die touroperator vragen heeft over hoe D-Reizen met de aanbetalingen omgaat. Dat bedrijf besloot echter nog niet tot juridische stappen.