Rechter tikt PostNL op de vingers: geen extra kosten voor concurrenten

PostNL mag zijn concurrenten geen extra kosten rekenen voor post die deze concurrenten via PostNL versturen. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam vandaag bepaald in een zaak die mededingingswaakhond ACM tegen het postbedrijf had aangespannen.

Het gaat om post die concurrerende postbedrijven als VSP en IP verzamelen bij hun klanten. Een deel van die post bezorgen deze bedrijven via hun eigen netwerk, maar een deel versturen ze via het netwerk van concurrent PostNL. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om post die bezorgd moet worden in een regio waar de kleinere postbedrijven geen bezorgers hebben.

PostNL rekende hiervoor een toeslag van 15 procent. Volgens het voormalige staatsbedrijf kost het extra werk om deze post te sorteren, en is de toeslag daarom gerechtvaardigd. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is het daar niet mee eens.

Volgens de toezichthouder maakt het geen verschil of PostNL post van een concurrerend postbedrijf moet versturen, of van een ander (groot) bedrijf. ,,We zijn in het sorteercentrum wezen kijken'', zegt een ACM-woordvoerder. ,,Het verwerken van deze post is niet bewerkelijker.''

Meer concurrentie

De rechter geeft de ACM daarin nu gelijk, tot tevredenheid van de toezichthouder. ,,Dit zorgt voor meer concurrentie op de postmarkt, en dat is heel goed.''

Paul van Straten van postbedrijf VSP reageert verheugd op de uitspraak. ,,Deze zaak loopt al een jaar of vier, vijf. Het gaat voor ons om heel geld, al hebben we de aanmaningen van PostNL om de toeslag te innen nooit betaald. Naast ons zijn er nog 30 à 40 partijen die hiervan profiteren.''