Rechter: televisie Philips onterecht de 'beste koop' genoemd

De televisiefabrikant stelt bovendien dat de gemiddelde consument de EISA-awards nauwelijks kent en de slogan ,, niet zal opvatten als een bewijsbare, op de EISA-awards gebaseerde claim.''



De rechter gaat echter met LG mee. TPV moet het gebruik van de slogan 'The best OLED TV you can buy' staken in combinatie met het EISA-predikaat, oordeelde de rechtbank Amsterdam afgelopen woensdag . TPV moet dat binnen vijf dagen doen en de correspondentie met winkels hierover aan LG tonen. Dit op straffe van een dwangsom van 1000 euro per overtreding, met een maximum van 100.000 euro.



Wel matigt de rechtbank de dwangsom. Dit omdat de reclamecampagne van TPV relatief beperkt was. Behalve op het billboard op Schiphol is de slogan gebruikt op reclamemateriaal in winkels en een folder die in België en Luxemburg is verspreid. ,,Niet gebleken is dat de uiting is gedaan op websites (van TPV of van Koninklijke Philips NV) in krantenadvertenties of in tv-reclames.''