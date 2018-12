Rechter: Shell en Eni kochten Nigeriaanse ambtenaren bewust om

De zaak draait om een groot corruptieschandaal uit 2011 rondom de toewijzing van het olieveld OPL-245, zeven jaar geleden. Shell en Eni zouden daarbij grote bedragen aan smeergeld hebben betaald aan allerlei managers en Nigeriaanse regeringsofficials. Ook toenmalig Nigeriaans president Goodluck Jonathan was bij de deal betrokken.



In totaal verdween liefst 1,1 miljard van de in totaal 1,3 miljard dollar (1,15 miljard euro) in corrupte zakken. Zo ging er veel geld naar een bedrijf dat eigendom was van een omstreden oud-olieminister. Ook allerlei andere managers en Nigeriaanse ambtenaren ontvingen smeergeld.



In het corruptieschandaal fungeerden de Nigeriaanse Emeka Obi en Italiaan Gianluca di Nardo als tussenpersonen. Zij werden afgelopen september tot vier jaar cel veroordeeld. De motivering van die uitspraak werd echter pas vandaag bekend. Shell en Eni krijgen daar forse kritiek.



,,Het management van oliebedrijven Eni en Shell [...] waren er volledig van op de hoogte van het feit dat een deel van de betaalde 1,092 miljard dollar gebruikt zou worden om Nigeriaanse ambtenaren te betalen die een rol bij deze zaak hadden en als hongerige haaien om hun prooi cirkelden’’, zei de Italiaanse rechter Guisy Barbara in haar motivering. Er is ook geld gegaan naar diverse Eni-managers, zei Barbara.



Shell en het Italiaanse Eni liggen onder vuur in een groot corruptieschandaal rond een Nigeriaans olieveld.

Ben van Beurden

Het veld, gelegen voor de kust van Nigeria op zo’n 2 kilometer diep, bevat naar schatting zo’n 9 miljard vaten olie, maar de productie is door allerlei geschillen nooit op gang gekomen.



Bovengenoemde veroordeling van Obi en Di Nardo is de eerste in één van de grootste corruptieschandalen in de olie-industrie. Komend jaar moet ook Eni-ceo Claudio Descalzi zich verantwoorden, net als vier Shellmanagers, waaronder voormalig topbestuurder Malcolm Brinded. Dat kan echter nog maanden duren. Obi en Di Nardo zijn in een versnelde procedure veroordeeld, waarbij onder Italiaans recht straffen een derde lager uitpakken.



In Nederland is vorig jaar september overigens eveneens aangifte gedaan vanwege het schandaal. Daarbij zijn aanklachten ingediend tegen onder meer huidig ceo Ben van Beurden, voormalige topman Peter Voser, voormalige financiële man Simon Henry. In februari 2016 vielen de FIOD en het OM zelfs het hoofdkantoor van Shell binnen vanwege de zaak. Ook werden de telefoons van Van Beurden en Henry afgeluisterd. Het Nederlandse OM hielp in Italië ook mee aan het onderzoek.



Shell en Eni ontkennen dat er iets verwijtbaars is gebeurd. ,,Op basis van onze analyse van de stukken van de aanklager in Milaan en alle informatie en beschikbare feiten, geloven we niet dat er enige basis is om Shell of iemand van zijn voormalige werknemers te veroordelen met betrekking tot de veronderstelde overtredingen’’, liet Shell direct na de veroordeling van Obi en Di Nardo al weten.



Wist topman Ben van Beurden van het olieschandaal? Zijn telefoon werd door opsporingsdiensten afgetapt.

Nigerdelta

Het is niet de eerste keer dat Shell onder vuur ligt om zijn aanwezigheid in Nigeria, waar het bedrijf al een halve eeuw actief is. Corruptie is daarin nog de minste beschuldiging. De oliewinning heeft in de Nigerdelta tot enorme milieuvervuiling geleid. Volgens Shell door oliediefstal, maar milieuclubs als Greenpeace en Milieudefensie zeggen dat het bedrijf zijn verantwoordelijkheid niet neemt om de schade op te ruimen.



Ook zou het bedrijf in de jaren 90 een rol hebben gespeeld bij moordpartijen, verkrachtingen en verbrandingen in Ogoniland, claimde Amnesty International vorig jaar in een rapport. Shell ontkent dat trouwens ten stelligste, maar schikte in 2009 wel een zaak. De nabestaanden van negen geëxecuteerde mensenrechtenactivisten kregen toen 15 miljoen dollar.



Een Nigeriaanse weduwe, Esther Kiobel, probeert voor de rechter al jaren de oliegigant verantwoordelijk te houden voor de dood van haar man. Zij is in Nederland een zaak gestart.

Het bedrijf heeft zijn veel bekritiseerde Nigeriaanse activiteiten overigens afgelopen jaren flink afgebouwd.