Rabobank voor miljoen opgelicht: ‘Dit maken wij niet dagelijks mee’

Het bedrijf dat van de fraude wordt verdacht is Wubaro, een ontwikkelaar van innovatieve verwarmingssystemen. De politie deed in verband met deze zaak afgelopen week invallen in Groningen en Drenthe. Daarbij werd onder meer beslag gelegd op drie auto's en een motor. De administratie van het bedrijf is ook meegenomen voor onderzoek.

Vervalst bewijs

Medeoprichter van het bedrijf, de Groninger W. van der R, zou de bank een vervalst bewijs van certificering van de gasvrije cv-ketel hebben overlegd, weet Dagblad van het Noorden. Hij zou bovendien hebben gelogen over zijn opleiding en cv. Bovendien zou hij niet de uitvinder zijn van de gasloze cv-ketel, maar de techniek in China hebben gekocht. De politie zou ook de rol van de compagnon van Van der R. en een financieel medewerker onderzoeken. Van der R. zou momenteel onvindbaar zijn.

Behalve de bank is een reeks personen door hem op het verkeerde been gezet. Gekende ondernemers, adviseurs en energiedeskundigen hielpen Van der R. bij de opzet van het bedrijf. Naast de oprichter hadden zich nog vijf investeerders voor het bedrijf gemeld.

Goede baan

De uit Almere afkomstige Eric Janssen zegde een goede baan op om directeur van Wubaro te worden, maar stuitte al gauw na zijn formele aantreden op 1 januari van dit jaar op de onwaarheden van de ‘uitvinder’. Hij heeft naar verluidt al maanden geen salaris ontvangen maar zou desondanks druk doende zijn om het Wubaro-echec zo fatsoenlijk mogelijk af te ronden. Net als andere betrokkenen wil hij lopende het politieonderzoek niets zeggen.

Van der R. en het gezelschap dat hem omringde brachten in oktober vorig jaar het nieuws naar buiten dat de zogeheten gasloze cv-ketel door het nieuwe bedrijf Wubaro op de markt zou worden gebracht. Het is een apparaat gebaseerd op de techniek van een warmtepomp (die op elektriciteit werkt), maar met het vermogen radiatoren te verwarmen tot 80 graden, anderhalf keer hoger dan een reguliere warmtepomp. Daardoor zou het apparaat één op één de gasgestookte cv-ketel kunnen vervangen, zonder de noodzaak het huis extra te isoleren en radiatoren te vervangen door vloerverwarming.

Intentieverklaring

Kort na de presentatie van het product maakte Wubaro bekend een fabriek te willen bouwen in Roden. Dat gebeurde tijdens een druk bezochte bijeenkomst op 25 oktober over energiecoöperaties in Groningen. De Drentse gedeputeerde Henk Brink en wethouder Henk Kosters van de gemeente Noordenveld ondertekenden daar een intentieverklaring voor de bouw van de fabriek, waarvan het aantal medewerkers zou groeien van honderd tot vijfhonderd.

Het was de bedoeling dat de eerste gasloze cv-ketels in het aardbevingsgebied zouden worden geplaatst. Daartoe zocht Wubaro samenwerking met de Energiecoöperatie Zonnedorpen in Noord-Groningen. Ook woningcorporaties toonden grote belangstelling.

Van der R. presenteerde zich als iemand met een ‘zeer donker verleden’, onder meer als dakloze, die het juiste pad op wilde. Hij wilde bij de fabriek werk bieden aan mensen met een (lichamelijke) beperking. Hij werd bijgestaan door onder anderen een oude jeugdvriend, een ondernemer, die Van der R. een herkansing gunde en enthousiast was over de gasloze cv-ketel. Het initiatief werd uiteindelijk gedragen door de Rabobank en een breed gezelschap deskundigen van allerlei pluimage, dat verslagen terugkijkt op de gebeurtenissen.

Strafblad

Een aantal van de betrokkenen ontdekte dat Van der R. niet alleen jokte over zijn opleiding en verleden bij Shell in Dubai, maar ook een strafblad had. Hij is in 2006 veroordeeld tot vier jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor afpersing van onder meer Campina, Unilever, Super de Boer en Friesche Vlag. Hij dreigde hun producten te vergiftigen met onkruidbestrijdingsmiddelen als ze hem geen geld overmaakten. Enkele jaren eerder werd hij ook veroordeeld wegens een poging bouwbedrijf Strukton 2 miljoen euro af te persen.

Na de ontdekking van het strafblad kreeg Van der R. het voordeel van de twijfel. De mensen die hem omringden vonden aanvankelijk dat hij recht had op een herkansing. Geleidelijk werd hen steeds duidelijker dat hij weinig op heeft met de waarheid en verloren ze het vertrouwen in hem.

,,Behalve straf, heeft W. hulp nodig”, zegt een ingewijde. Mensen die bij Wubaro betrokkenen waren sluiten niet uit dat de cv-ketel op termijn alsnog op de markt komt. ,,Want het is wel een goed product.”

Een Rabobank-woordvoerder wil niet veel over de zaak kwijt: ,,Dat mag ik niet doen, omdat de politie nog bezig is met het onderzoek. Ik kan alleen zeggen dat we aangifte hebben gedaan van oplichting en valsheid in geschrifte. Een miljoen euro is inderdaad veel, als het gaat om dit soort gevallen. Dat maken wij ook niet dagelijks mee.”