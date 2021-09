‘Pulp friction’: kerstkaarten mogelijk 25 procent duurder door tekort aan papier

,,De papiermarkt is aan het veranderen, onder meer door tekort aan papierpulp”, zegt Wouter Haan van drukkerij Reclameland tegen de NOS. ,,Papier is voor ons 15 procent duurder geworden. Energie is duurder geworden, de mensen, inkt, het vervoer uit China. Als dit zo doorzet kom je snel uit op een prijsstijging van 20 tot 25 procent.”



Door problemen met transport en de grote vraag naar karton vanwege het vele webwinkelen is er een tekort aan papierpulp. Dat wordt gebruikt in bijvoorbeeld luiers, wc-papier en wenskaarten. Het tekort aan pulp veroorzaakte al problemen met de levering van schoolboeken.



Ook worden er minder leesboeken gedrukt vanwege het tekort. ,,Op dit moment is er sprake van pulp friction”, zegt Haan, die in de zomer al extra papier heeft ingeslagen, maar de afgelopen maanden hebben papierproducenten hun prijzen verhoogd. Grondstoffen zijn sinds februari met 50 procent gestegen, klinkt het.