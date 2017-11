Protest restaurants tegen hoger tarief Thuisbezorgd levert niets op

Ondernemers kwamen eind oktober in verzet tegen de plannen van het moederbedrijf van Thuisbezorgd, Takeaway.com. De onlinepetitie die zij in het leven riepen werd volgens de initiatiefnemers 900 keer getekend.

Volgens Takeaway.com volgde tot twee keer toe overleg met de protestgroep Horeca in Actie, maar was dit overleg weinig inhoudelijk. De ondernemers gaan nu kijken of ze een eigen platform kunnen opzetten 'voor, van en door' restauranteigenaren.

De branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland liet zich eerder al kritisch uit over de verhoging. ,,We blijven onze ondernemers adviseren om bij alle leveranciers goed te blijven rekenen of het product of dienst een positieve invloed heeft op het bedrijfsrendement. Als dat niet het geval is, moet je je als ondernemer afvragen of deelname aan een dergelijk platform nog steeds interessant is," zei Hans van der Kooij van KHN.

