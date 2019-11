Overvolle perrons en vervolgens als haringen in een ton in de treincoupé. Voor treinreizigers in veel grote steden is het dit najaar de dagelijkse praktijk. Het aantal treinreizigers groeit al jaren. In september beleefde NS de met 36,7 miljoen passagiers zelfs drukste maand ooit. Deze zomer waarschuwden de spoorwegen nog sneller dan gedacht tegen grenzen aan te lopen. Mogelijk is het plafond al in 2025 bereikt en niet in 2030.



Het aantal reizigerskilometers steeg alleen het eerste halfjaar van 2019 met 4,6 procent. Vandaar dat ProRail en NS er dolgraag miljarden euro's bij willen. Met dat geld kunnen ze meer treinen laten rijden. Tot nu toe trok het kabinet nauwelijks extra geld uit voor het spoor. Hoewel haar recente Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040 laat zien dat het aantal treinreizigers tot 2040 verdubbelt, weigert staatssecretaris Stientje van Veldhoven over de brug te komen.